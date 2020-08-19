شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 22٫80 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 22٫30فلس، بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، كما نلاحظ ظهور اداء سلبي على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 21 فلس كمستوى أول ثم 19٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 24 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22.0 بينما مستوى المقاومة هو 22.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط