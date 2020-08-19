شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال جلسة امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 13٫6 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويواجه السهم حاليا مستوى الدعم 13 فلس، والذي في حالة اختراقه، فسيواصل السهم تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 10 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.1 بينما مستوى المقاومة هو 14.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط