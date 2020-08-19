شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 2574 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين، وذلك بعدما اقترب من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 2500 فلس كمستوى أول ثم 2400 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2650 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,550 بينما مستوى المقاومة هو 2,600 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط