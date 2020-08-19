شكرا لقرائتكم خبر عن يونيكاب (UNICAP) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 35 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 36 فلس، كما أنهى السهم تداولاته اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 33 ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 37 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 34.6 بينما مستوى المقاومة هو 35.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط