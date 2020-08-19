شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يشهد اداء ايجابي -تحليل صباحي- 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم اداء ايجابي خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 6٫63 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يشير الى الأداء الايجابي الحالي للسهم، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه استمرار الارتفاع لمستوى المقاومة 6٫90 ريال، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 6٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.62 وبين مستوى المقاومة هو 6.69 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد