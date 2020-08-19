شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 1٫36 ريال، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر "Price ROC” مما نتوقع معه ان تستمر الضغوط البيعية في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 1٫24 ريال خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫45 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.33 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.38 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط