شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 4٫175 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر ابريل الماضي، ومتجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 4٫15 ريال، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 4٫45 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 4٫05 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.1 وبين مستوى المقاومة هو 4.25 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد