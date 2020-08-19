شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يؤكد الكسر – تحليل - 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك دون مستوى 0.9056، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.8965 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة.

التحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض على المدى القصير والمتوسط، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 0.9056 والأهم دون 0.9125.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8970 والمقاومة 0.9080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط