شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول الاختراق – تحليل - 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.7243 ويحاول اختراقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، بانتظار التوجه نحو 0.7400 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 0.7185 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستويات 0.7060 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد