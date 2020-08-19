شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعيد الاختبار – تحليل - 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت عملية إعادة اختبار للمقاومة المخترقة لنموذج العلم المثلثي الصاعد، بالتزامن مع توجه مؤشر ستوكاستيك نحو مناطق التشبع في البيع، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 47.60 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، في حين يمثل الثبات فوق 44.40 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد