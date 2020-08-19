شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر الاختراق – تحليل - 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر النفط ضمن نموذج علم مثلثي صاعد يظهر بالصورة، ويحتاج السعر لاختراق مستوى 43.05 لتأكيد استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد وفتح الطريق أمام التوجه نحو محطتنا الإيجابية التالية التي تصل إلى 45.00.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 41.05 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد