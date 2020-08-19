شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحتاج حافز إيجابي قوي – تحليل - 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً للدعم المكسور سابقاً للقناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة والذي يتحول إلى مقاومة مهمة ترتفع الآن إلى 28.85، ليرتد هبوطاً ويختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة، بانتظار استئناف الميل الصاعد ومحاولة تخطي المقاومة المذكورة لتأكيد مواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق مكاسب إضافية تبدأ عند 29.80.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 26.90، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً واختبار مناطق 25.06 مبدئياً قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.90 والمقاومة 29.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تحتاج حافز إيجابي قوي – تحليل - 19-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.