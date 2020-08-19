شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه مقاومة قوية – تحليل - 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية بعد أن وجد مقاومة قوية عند حاجز 2008.80، ليتجه نحو اختبار محتمل لأرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 1967.90 بعد اختراقه مسبقاً، بالتزامن مع تخلّص مؤشر ستوكاستيك من العزم السلبي، بانتظار الارتداد صعوداً لاستنئاف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه باختراق 2008.80 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 2074.87.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الإجمالي الصاعد، يسبقه بعض الانخفاض المؤقت المتوقع لاختبار الدعم المذكور أعلاه، مع الانتباه إلى أن كسر هذا الدعم سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض واختبار مناطق 1934.86 وقد يمتد إلى 1901.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1970.00 والمقاومة 2030.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد