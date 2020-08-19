شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يزحف نحو الأسفل – تحليل - 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مزيد من الميل الهابط ليتجاوز حاجز 1.3200 ويقترب من هدفنا المنتظر عند 1.3112، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، ونتوقع مزيد من الانخفاض لزيارة الدعم المحوري الذي يتواجد الآن عند 1.3030.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 1.3265 يمثّل شرط أولي مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط