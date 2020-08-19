شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يلامس الهدف – تحليل - 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 105.20، ويظهر بعض الميل الصاعد الطفيف متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.

وبشكل عام، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الإجمالي الهابط على التداولات القادمة، ويحتاج السعر لكسر 105.20 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 103.65، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية واختبار 106.44 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.80 والمقاومة 106.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط