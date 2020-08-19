شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب قوية – تحليل - 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية قوية يوم أمس ليتجاوز مستوى 1.3185 ويستقر فوقه، مؤكداً استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو 1.3400 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق 1.3185 والأهم فوق 1.3120.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3160 والمقاومة 1.3330
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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