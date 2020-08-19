شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجتاز الهدف الأول – تحليل - 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار اختراق مستوى 1.1908 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو 1.2060 كمحطة رئيسية تالية.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المتوقعة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.1908 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مستوى 1.1810 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1850 والمقاومة 1.2030
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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