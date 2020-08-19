شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وتوقفت التداولات الصباحية في مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة كل من مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات وأسعار المنتجين للمخرجات واللذان يعدوا مؤشرات مبدئية للتضخم، وقد أوضحت قراءة أسعار المنتجين للمدخلات اتساع الانكماش إلى 1.0% مقابل 0.3% في الربع الأول الماضي، بينما أظهرت قراءة أسعار المنتجين للمخرجات انكماش 0.3% مقابل نمو 0.3% في الربع الأول.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 11.6 مليار ين مقابل عجز 269.3 مليار ين في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 77.6 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى 34.8 مليار ين مقابل 410.9 مليار ين في حزيران/يونيو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 0.44 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 19.2% مقابل 26.2% في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 21.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 22.3% مقابل 14.4%، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 22.3%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الآلات تراجعاً 7.6% مقابل ارتفاع 1.7% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات بارتفاع 2.1%.

Advertisements

وصولاً إلى الكشف من قبل الاقتصاد الاسترالي عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% إلى مقابل 0.5% في حزيران/يونيو،، بخلاف ذلك فقد تابعنا أمس الثلاثاء أفادت وزارة التجارة الصينية بأنها بصدد إجراء تحقيق لمكافحة الإغراق في بعض أنواع النبيذ المستوردة من استراليا، ونود الإشارة لكون صادرات استراليا من النبيذ للصين شكلت 0.7% من إجمالي التجارة الاسترالية الصينية في عام 2019.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.13% ليربح 2.14 نقطة ويصل إلى المستوى 1,612.99، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.22% ليربح هو الأخر 50.68 نقطة ويصل إلى المستوى 23,101.76.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.40% ليخسر 19.44 نقطة ويصل إلى المستوى 4,793.32، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.27% ليخسر هو الأخر 9.18 نقطة ويصل إلى المستوى 3,441.91.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.08% ليربح 20.04 نقطة ويصل إلى المستوى 25,367.38، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.59% ليربح 13.80 نقطة ويصل إلى المستوى 2,362.04.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.84% ليخسر 99.06 نقطة ويصل إلى المستوى 11,750.07، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.90% ليربح 55.24 نقطة ويصل إلى المستوى 6,178.60.