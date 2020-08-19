شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكبدة تبدأ من 120 جنيها والسجق 110 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 19 – 8 – 2020 إستقرارا في السوق المحلى وفقا لما اكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقرت اللحوم الكنوز عند 110-140 جنيها، والسجق 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها ، وسجلت اللحوم الضأن 120-140.جنيها، ، بينما استقرت اسعار اللحوم الجملي 100-120 جنيها.

والجدير بالذكر أن نيابة السيدة زينب الجزئية، قررت التحفظ على 1.5 طن سلع غذائية " لحوم مفرومة" تم ضبطهم بحوزة صاحب مفرمة قبل بيعها على المواطنين في دائرة القسم، لفحصها وإعداد تقرير والتاكد من صحتها على المستهلكين تمهيدا لإعدامها، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من القبض على صاحب مفرمة بحوزته 1.5 طن سلع غذائية " لحوم مفرومة" قبل بيعها على المواطنين في منطقة السيدة زينب ، وحرر محضر بالواقعة، حيث نجحت حملة تموينية ، في ضبط مالك مفرمة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته (1,580 طن سلع غذائية (مفروم لحوم - دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.انات الحية، وعمل لجان للحجر الصحى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الحجر البيطرى.