شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5740 نقطة، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 5700 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأعلى مرة أخرى لمستوى المقاومة القوي عند 6100 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 560 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,694 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,787 نقطة
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