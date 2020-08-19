شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 9775 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى مقاومته الهام عند 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9700 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,705 وبين مستوى المقاومة هو 9,845 نقطة
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