شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص العجز في الميزان التجاري في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 11.6 مليار ين مقابل عجز بما قيمته 269.3 مليار ين في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 77.6 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى ما قيمته 34.8 مليار ين مقابل 410.9 مليار ين في حزيران/يونيو، لتعد بذلك أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 0.44 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 19.2% مقابل 26.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 21.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 22.3% مقابل 14.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 22.3%.