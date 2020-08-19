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شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش أسعار المنتجين في نيوزيلندا خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة كل من مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات وأسعار المنتجين للمخرجات واللذان يعدوا مؤشرات مبدئية للتضخم، وأوضحت قراءة أسعار المنتجين للمدخلات اتساع الانكماش إلى 1.0% مقابل 0.3% في الربع الأول الماضي، بينما أظهرت قراءة أسعار المنتجين للمخرجات انكماش 0.3% مقابل نمو 0.3% في الربع الأول.
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