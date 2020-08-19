شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التغطيات التأمينية ضد الأخطار الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأمين الأخطار الالكترونية، هى من التغطيات المستحدثة وحماية تأمينية تستخدم لحماية الشركات أو أى شخص يزاول نشاطاً معيناعن طريق شبكة الإنترنت، وكذلك الأفراد المستخدمين لشبكة الانترنت من المخاطر القائمة على استخدام تلك الشبكة.

وبشكل أشمل، يعد تأمين من الأخطار المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها، ويندرج هذا النوع من التأمين تحت مظلة تأمينات المسئوليات غير أنه عادة ما يتم استثناؤه من وثائق المسئوليات النمطية ويتم تغطيته بوثيقة خاصة فى حالة طلب العميل لذلك.

أهم التغطيات التأمينية:

ـ سرقة أو ضياع أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أى بيانات ذات قيمة للعميل.

Advertisements

ـ تعطل وسائل الاتصالات الخاصة بالعميل مثل الموقع الالكترونى الخاص به.

ـ سرقة الأموال الخاصة بالعميل عن طريق إختراق حساباته الشخصية.

وتقدر الخسائر الإقتصادية الناتجه عن الجرائم الالكترونية على مستوى العالم بحوالى 3 تريليون دولار فى عام 2015 ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم فى عام 2021، وقد نشرت شركة سويس ري تقريراً جديداً عن مخاطر الانترنت وكيفية مواجهتها ، وأشار إلي أن تهديدات الإنترنت والهجمات الإلكترونية تتطور بسرعة بسبب التحول الرقمي المتنامي، ومما لا شك فيه، فإن الهجمات الإلكترونية البارزة الأخيرة تدل على أن الخسائر الممكن حدوثها في هذا المجال تتسع أيضا، وتتزايد فيها الاضرار المادية والمالية على حد سواء فيما يتعلق بإنتهاكات خصوصية البيانات والأصول الملموسة وغير الملموسة للشركات بما في ذلك أيضا تكلفة تعطل الأعمال، وتعد أكثر القطاعات تعرضاً لهذه الجرائم القطاعات التالية: الرعاية الصحية، و التصنيع، الخدمات المالية،،النقل والتجارة، كما أنه من المتوقع أن تصل أقساط التأمين ضد الأخطار الالكترونية إلى 20 مليار دولار فى عام 2026.

وتعد أكبر مشكله تواجه قطاع التأمين لترويج هذا النوع من التأمين هى إقناع العملاء فى مصر بهذا النوع من التأمين وعلى الجانب الآخر تقع المسئولية على أطراف العملية التأمينية (شركات التأمين والوسطاء والهيئة) كل فى دوره لنشر الوعى بين الفئات المستهدفة للتعريف بهذا النوع من التأمين وأهميته فى التخفيض من مواجهة هذه المخاطر.