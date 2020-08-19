شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يحقق مكاسب قوية – تحليل صباحي – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 34.00، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.49% بما يعادل 0.50 نقطة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 34.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 36.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.00 ومستوى المقاومة 35.00.
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