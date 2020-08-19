شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يحاول التخلص من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.64% بما يعادل 0.10 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 15.22، ليستهدف مستوى المقاومة 16.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.40 ومستوى المقاومة 16.10.