شكرا لقرائتكم خبر عن سايكو يصل لأعلى مستوياته في عامين – تحليل صباحي – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سايكو (8100) في آخر جلساته، معززاً من مكاسبه ومؤكداً على اختراق مستوى المقاومة المحوري 12.50، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليصل السهم بارتفاعه الأخير لأعلى مستوياته في عامين محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.45% بما يعادل 0.32 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.50، ليستهدف مستوى المقاومة 15.23.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.30.