شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم نسيج (1213) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المهم 14.08، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 5.19% بما يعادل 70 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.08، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.34.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 15.22.
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