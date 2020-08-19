شكرا لقرائتكم خبر عن شمس يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شمس (4170) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الفرعي 31.99، مدعوماً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.22% بما يعادل 1.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 31.99، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 36.62.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.80 ومستوى المقاومة 34.00.