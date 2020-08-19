شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يصعد بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اميانتيت (2160) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.06% بما يعادل 0.24 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يدعمه استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 11.36، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 13.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.36 ومستوى المقاومة 13.00.
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