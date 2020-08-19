شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرتفع بثبات – تحليل صباحي – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأهلي (1180) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.72% بما يعادل 0.65 نقطة، ويدعم السهم تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 37.00، ليستهدف مستوى المقاومة 41.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.00 ومستوى المقاومة 40.00.