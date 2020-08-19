شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تهامة للإعلان (4070) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.12% بما يعادل 0.30 نقطة في جلسة اتسمت بالتذبذب، ولكن يؤكد من خلالها اختراقه مستوى المقاومة المحوري 26.03، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يستفيد من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 26.03، ليستهدف مستوى المقاومة 34.42.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.10 ومستوى المقاومة 30.00.