شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جبل عمر (4250) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.67% بما يعادل 0.45 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع محدود في احجام التداول، ليستعد السهم لمهاجمة مستوى المقاومة 28.05.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 28.05، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 31.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.45 ومستوى المقاومة 29.00.