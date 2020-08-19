شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 19-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع سريعاً في آخر جلساته، بعد تراجعه قليلاً بجلسة الأمس بغرض جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، ليحقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 1.24% بما يعادل 96.311 نقطة، وذلك مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بمحاذاة خط ميل، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بها. لهذا نحن نتوقع ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 8,000.00، طيلة ثبات الدعم 7,600.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,600.00 ومستوى المقاومة 8,000.00. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 159 عدد أسهم الشركات الخاسرة 32 عدد أسهم الشركات الثابتة 6 عدد أسهم الشركات المتداولة 197

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