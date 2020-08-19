إيرادات «وول مارت» تهزم التوقعات بدعم «الإلكترونية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أرباح وإيرادات شركة «وول مارت» بوتيرة تتجاوز توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الماضي، مع قفزة 97% في المبيعات الإلكترونية.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في البيع بالتجزئة والصادرة، أمس الثلاثاء، أنها حققت صافي دخل بقيمة 6.48 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو / حزيران الماضي.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المكررة 1.56 دولار في الربع الماضي.

وعلى صعيد إيرادات «وول مارت»، صعدت إلى 137.74 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو / حزيران الماضي مقابل 130.38 مليار دولار العوائد المسجلة في الفترة المماثلة من 2019.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات «وول مارت» سوف ترتفع إلى 135.57 مليار دولار في الربع الثاني من 2020.

وتضاعفت مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة تقريباً، حيث ارتفعت بنحو 97% في الربع الماضي على أساس سنوي.