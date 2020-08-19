«اتصالات» تقدم خصومات احتفاء بـ «مفاجآت صيف دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «اتصالات» عن إطلاق سلسلة من العروض والخصومات بالتزامن مع النسخة 23 من مهرجان مفاجآت صيف دبي 2020، وتشتمل هذه الخصومات على الأجهزة، والجوائز الفورية من هدايا واصل «Wasel Gifts»، وفرصة لربح الجائزة الكبرى بقيمة 250,000 درهم مع عمليات إعادة شحن الرصيد للخطوط المدفوعة مقدماً، وغيرها من عروض الاسترداد النقدي المميزة.

وبصفتها الشريك الاستراتيجي لمهرجان صيف دبي 2020، توفر «اتصالات» خصومات لغاية 80% على الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز، والملحقات، وغيرها من الأجهزة الذكية لمختلف العلامات التجارية مثل «هواوي»، و«سامسونج»، وDJI. وتتيح «اتصالات» هذه الأجهزة للعملاء بكل سهولة من خلال خطط دفع ذكية بأقساط مرنة.

وتتوفر لدى المشتركين الجدد والحاليين في باقات واصل Wasel وWaselGo فرصة ربح الجائزة الكبرى بقيمة 250,000 درهم، إضافة إلى الجوائز الفورية والمضمونة بعد كل عملية إعادة شحن للرصيد بقيمة 30 درهماً، أو أكثر، حيث تتراوح الجوائز بين البيانات، والدقائق.

ويحصل جميع عملاء واصل على هذا العرض تلقائياً من دون الحاجة لتفعيله، وفقط مع عمليات إعادة شحن الرصيد بقيمة 30 درهماً وما فوق، على كل أنواع إعادة شحن الرصيد بخلاف عمليات تحويل الرصيد من هاتف متحرك لآخر.