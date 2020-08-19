مستوى قياسي لمبيعات المنازل خلال يوليو في كندا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت مبيعات المنازل في كندا إلى مستوى قياسي خلال يوليو / تموز الماضي مع تزايد الطلب بعد رفع قيود الإغلاق تدريجياً.

وذكرت رابطة العقارات الكندية في بيان صادر الاثنين، أن مبيعات العقارات القائمة وصلت إلى 62355 ألف وحدة في الشهر الماضي، بزيادة 26% على أساس شهري.

في حين ارتفعت أسعار المنازل في كندا بنسبة 2.3% خلال الشهر الماضي، حيث اصطدم الطلب المكبوت على المنازل بمستويات المخزون المنخفضة للغاية.

وفي تورنتو، أكبر سوق عقارات في البلاد، قفزت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 50% في يوليو / تموز، كما زادت المبيعات في «فانكوفر» بنسبة 44% في الشهر.

وقال «شون كاثكارت» كبير الاقتصاديين في الجمعية الكندية: «جزء كبير مما نراه الآن هو عودة النشاط الذي كان سيحدث لولا ذلك في وقت سابق من هذا العام».