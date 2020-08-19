

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر مجلس إدارة «إشراق للاستثمار» السعر للبحث على استثمار 500 مليون درهم في قطاع التكنولوجيا، وذلك خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

وكلف المجلس لجنة الاستثمارات والمشاريع البحث عن فرص استثمارية في قطاع التكنولوجيا، كما ناقش المجلس الاستراتيجية الملائمة للحد من تعرض الشركة لقطاع العقارات.

أعلنت شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» استقالة سمير عوض محمد سعد المدير المالي، ومسؤول علاقات المستثمرين، وتكليف أحمد عادل أحمد رئيس قسم الحسابات، لأداء مهام المدير المستقيل.

أعاد سوق دبي المالي أمس التداول على أسهم شركة «الاتحاد العقارية» بعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وجاء ذلك عقب تأكيد الشركة في إفصاح للسوق أن إدارتها تنظر في معالجة الخسائر، ووضع خطة لذلك.

كما أكدت الشركة سعيها إلى تحويل الشكل القانوني لشركة «سيرفيو» و«ذي فيت أوت» و«أوتودروم» التابعة لها إلى شركات مساهمة خاصة، وإدراج أسهمها في سوق دبي المالي.