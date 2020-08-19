«الشارقة الإسلامي» يفتتح في «مردف سيتي سنتر»

في إطار استراتيجيته الهادفة إلى توسيع شبكة فروعه، وتسهيل وصول العملاء إلى مختلف خدماته، افتتح أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الشارقة الإسلامي، الفرع الجديد للمصرف في مردف سيتي سنتر، بما يواكب توجهات المصرف في توسيع رقعة انتشاره عبر مختلف مناطق دولة الإمارات.

حضر حفل افتتاح الفرع الجديد نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، وماجد شعبان، رئيس شبكة الفروع، وفريق الاتصال المؤسسي بالمصرف، إضافة إلى عدد من رؤساء المجموعات ومديري الإدارات.

وقال أحمد سعد: يلتزم مصرف الشارقة الإسلامي بهدفه المتمثل في توسيع حضوره وتقريب خدماته إلى متعامليه، من خلال تزويدهم بخيارات أكثر للخدمات المصرفية السريعة، والفعالة، والموثوقة، على مدار الساعة، مع مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة، حيث إن افتتاح فرعنا الجديد في مردف سيتي سينتر يجعلنا أقرب إلى العملاء، ويسهل وصولهم لخدماتنا، ويلبي المتطلبات المصرفية الإسلامية المتنوعة مع ضمان أعلى معايير الجودة.

من جانبه، قال نبيل أبو علوان: نواصل العمل على تحقيق استراتيجية المصرف التي تسعى دائماً إلى تطبيق خطط توسعية جنباً إلى جنب مع الاستثمار في تطوير المنتجات للتسهيل على العملاء حيث سيقدم الفرع الجديد جميع الخدمات المصرفية.

وأشار أبو علوان إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي يتطلع دائماً إلى تعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية، والاستجابة لتطلعات عملائه الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجاتهم في المجالات الشخصية وفي قطاعات الأعمال المختلفة.

وسيعمل الفرع الجديد لمصرف الشارقة الإسلامي ستة أيام أسبوعياً، من السبت إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحاً، وحتى 10:00 مساء، وسيقدم الفرع خدماته المدعومة بمجموعة من القنوات والأجهزة الإلكترونية والذكية المتاحة على مدار الساعة.