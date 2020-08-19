«وول ستريت» تتأرجح عند مستويات قياسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية التباين على وقع اختلاف نتائج الأعمال والبيانات المحلية أمس الثلاثاء، وفيما غلب الاتجاه الصعودي على معظم المؤشرات مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومفاوضات التحفيز الإضافي في الولايات المتحدة، تأثرت مؤشرات عديدة بتوترات التجارة بين واشنطن وبكين، لكن هبوطها ظل في نطاقات ضيقة بدعم من بيانات محلية حدت من الخسائر.

في بورصة نيويورك، صعد المؤشر ناسداك المجمع إلى مستوى قياسي مرتفع أمس الثلاثاء، كما حقق المؤشر ستاندرد اند بورز أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعوماً بمكاسب في أسهم أمازون.كوم وشركات التكنولوجيا، غير أن المؤشرات تأرجحت في وقت لاحق تحت ضغط استمرار الغموض حول حزمة التحفيز الإضافي، واستمرار توترات التجارة، لكن التذبذبات ظلت في حدود ضيقة وهاشمية صعوداً وهبوطاً.

وزاد ناسداك 41.03 نقطة بما يعادل 0.37% ليصل إلى 11170.75 نقطة، وتقدم ستاندرد اند بورز 5.05 نقطة أو 0.15% مسجلاً 3387.04 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 8.57 نقطة أو 0.03% إلى 27853.48 نقطة.

وجاء ارتفاع «وول ستريت» بعد نتائج أعمال قوية حيث كشفت «وول مارت» عن ارتفاع الأرباح والإيرادات بأكثر من التوقعات، كما قفزت مبيعات «هوم ديبوت» بنحو 23% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ولا تزال الأسهم الأمريكية عالقة في نطاق ضيق، حيث تضاءلت الآمال في صفقة تحفيز جديدة لدعم التعافي الاقتصادي، في الوقت نفسه، أعلنت إدارة ترامب أنها ستشدد القيود على شركة هواوي.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت تصاريح وعمليات بناء المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، في ظل تخوف المستثمرين من تصاعد التوترات الأمريكية الصينية، وعودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع، ما نال من أسهم الشركات الحساسة للدورة الاقتصادية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، حيث انخفضت أسهم البنوك وشركات الطاقة والتأمين وصناعة السيارات بين 0.8 و0.9%.

وفي اليابان، أغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضاً، الثلاثاء، ليبتعد عن ذروة ستة أشهر التي لامسها الأسبوع الماضي، حيث أدت الضبابية السياسية في أنحاء العالم إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وفقد نيكاي 0.2 في المئة ليهبط إلى 23051.08 نقطة، بعيداً عن ذروة يوم الجمعة 23338 نقطة، أعلى مستوى منذ أواخر فبراير/ شباط. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.06 في المئة إلى 1610.85 نقطة.