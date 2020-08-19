احتياطات الذهبفي فنزويلا تهبط لأدنى مستوى في 50 عاماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي، أول أمس الاثنين، أن احتياطات فنزويلا من الذهب هبطت بمقدار سبعة أطنان في النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 98 طناً فقط، وهو أدنى مستوى لها في 50 عاماً.

ويأتي هذا الهبوط بينما يبيع البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، الذي تتعرض صناعته النفطية الحيوية لعقوبات أمريكية، ما لديه من ذهب في الخارج؛ للحصول على عملة صعبة وسط أزمة اقتصادية.

وحافظ البنك المركزي على احتياطات فوق 350 طناً حتى عام 2015 عندما بدأت الحكومة، التي تعاني نقصاً متزايداً في السيولة، استخدام الذهب كضمانة لقروض.

وأظهرت البيانات أن احتياطات الذهب بلغت قيمتها 4.99 مليار دولار في نهاية يونيو، ارتفاعاً من 4.79 مليار دولار في ديسمبر2019؛ بسبب ارتفاع أسعار الذهب العالمية. (رويترز)