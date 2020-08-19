شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تملك الأجانب: والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفاع تملك الأجانب: تاريخ النشر: 19/08/2020 استمع أظهر تحليل ”الخليج 365” اليومي لبيانات الأسواق تصدر «إعمار العقارية» و«الدار» مشتريات الأجانب (غير العرب)، حيث ارتفعت حصتهم في «إعمار العقارية» إلى 11.45 مليون سهم بما يعادل 0.16%، فيما زادت حصتهم في «الدار» إلى 8.7 مليون سهم، بما يعادل 0.11%.

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