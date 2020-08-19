شكرا لقرائتكم خبر عن «جي في جي» تطرح تسهيلات للمشاريع قيد الإنشاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أعلنت شركة «جي في جي» للتطوير العقاري، طرح حلول لمشتري العقارات قيد الإنشاء داخل أو خارج الإمارات من فئة المستثمرين أو المستخدمين النهائيين الذين يعانون تأخر المشاريع التي اشتروا فيها، وتشمل الفئات المشترين في مشاريع عقارية قيد الإنشاء الذين لا يرغبون في استكمال سداد دفعات شراء العقارات داخل دولة الإمارات، وخارجها، وتحويلها لمشاريع عقارية جديدة جاهزة في الإمارات، وبعضها مؤجر ومتوفر مع خطط دفع ميسرة إما بشراء وإكمال المشاريع المتعثرة، وإما بمساعدة المشترين من خلال خصم الأقساط التي دفعوها من قيمة العقارات التي لا يرغبون في استكمال دفعاتها، وإضافة قيمتها لعقارات جديدة في مشاريع أفضل، إما أن تكون جاهزة وخالية، وإما مؤجرة في مشاريع سكنية مختارة بعناية، ولها مستقبل واعد وتوفر الشركة حالياً خيار التحويل لعدة مشاريع في إمارة دبي، والمناطق الشمالية مع إمكانية التقسيط.
وأعلنت الشركة عن رغبتها في الاستحواذ على 5 مشاريع جديدة قبل نهاية العام الجاري لتحقيق رؤية الشركة في توفير حلول مبتكرة للمشترين المتعثرين، حيث إن نسبة المخاطرة بالعقارات الجاهزة المؤجرة في دولة الإمارات تعد أقل بكثير مقارنة بالعقارات التي لا تزال قيد الإنشاء.
وقال علي السلامي، المدير العام لشركة «جي في جي GVG» للتطوير العقاري، إن دبي تعد من أكثر مدن العالم تطوراً واستعداداً من حيث المقومات التي تؤهلها لمواجهة تداعيات أزمة (كوفيد 19)، مثل القوانين والتشريعات والبنية التحتية والسياسات المالية والنقدية الحكيمة والسريعة، ما سيجعلها في مقدمة مدن العالم في التغلب على أزمة (كوفيد -19).
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