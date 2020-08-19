شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للإيداع»: توزيع 20.6 مليار على 356 ألف مستثمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أعلنت شركة دبي للإيداع عن إنجاز عملية توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2019، حيث تم توزيع ما مجموعه 20.63 مليار درهم على 356,480 مستثمراً.
وقد بلغ عدد الشركات التي قامت «دبي للإيداع» بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها 29 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وناسداك دبي. وتم توزيع الأرباح من خلال التحويلات المصرفية ،وبطاقة آيفستر.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المبالغ المحولة وعدد المستثمرين المستحقين لها يمثلان الأرباح الموزعة من الشركات المدرجة، إضافة إلى مدفوعات عرض الاستحواذ النقدي المقدم من قِبل شركة موانئ دبي العالمية لمساهميها.
وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للإيداع: تعتمد الشركة على مجموعة من حلول التقنية المالية الرائدة، «فينتك»، التي تتيح لنا إنجاز عملية توزيع الأرباح النقدية على المستثمرين بفعالية، وسلاسة. ويتم تطوير تلك الحلول بصورة مستمرة من قبل سوق دبي المالي لتعزيز نجاحاته خلال العقد الأخير في مجال توزيع الأرباح، حيث حقق السوق نقلة نوعية في أساليب تقديم خدمات أسواق المال.
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