شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركس أند سبنسر» تشطب 7000 وظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلسلة المحال البريطانية «ماركس أند سبنسر» الاستغناء عن 7000 وظيفة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، مع تضرر الأعمال الخاصة بمبيعات الملابس لدى المجموعة نتيجة جائحة «كوفيد- 19».
وقالت المجموعة في بيان، أمس الثلاثاء، إن مبيعات الملابس لديها تراجعت بنحو 39% في الأسابيع ال13 الماضية، واستمرت المبيعات على ضعفها منذ عادت المجموعة لفتح أبواب محالها في بداية الصيف. ولم ينجح نمو مبيعات المجموعة من المواد الغذائية الذي وصل إلى 2.5% خلال الفترة نفسها في التعويض عن تأثير التراجع في مبيعات الملابس.
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