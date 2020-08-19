«كوفيد- 19»يشل اقتصاد أوروبا ويلغي آلاف الوظائف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شلّ وباء «كوفيد- 19»، قطاعات بأكملها من الاقتصاد العالمي، وفي طليعتها الطيران وصناعة السيارات وحتى البيع بالتجزئة، وآخر الشركات المتضررة مجموعة «ماركس أند سبنسر» التي أعلنت الثلاثاء أنها ستلغي 7 آلاف وظيفة.

ولا يشكّل التسريح من الوظائف وإعلان بعض الشركات الرئيسية إفلاسها سوى جزء من الأزمة، فقد أضر الوباء أيضاً بالعديد من الشركات الأصغر حجماً ويدمر بصمت العديد من الوظائف غير المستقرة.

اضطراب في قطاع الطيران

وضعت شركتان من كبرى شركات الطيران في أمريكا اللاتينية، هما الخطوط الجوية البرازيلية التشيلية «لاتام» و«أفيانكا» الكولومبية، في مايو/أيار تحت حماية القانون الأمريكي حول الإفلاس.

وتوقفت عن العمل شركات أقل حجماً، مثل الخطوط الجوية الجنوب إفريقية وخطوط «كوم أير» الجوية الجنوب إفريقية أيضاً و«فلايبي» البريطانية وفرعي مجموعة شركات الطيران الدولية «أي إيه جي» في النمسا وفرنسا.

واشترت شركة أمريكية، الشركة الأسترالية العملاقة «فيرجن أستراليا»، التي أشهرت إفلاسها.

واستمرت شركات على حساب إلغاءات ضخمة للوظائف، مثل الشركات الأمريكية «اميريكان إيرلاينز» (أكثر من 41 ألف وظيفة)، يونايتد إيرلاينز (حتى 36 ألف وظيفة) ودلتا (10 آلاف) و«لوفتهانزا» الألمانية (22 ألفاً) وطيران كندا (19 ألف على الأقل).

وألغت «بريتيش إيرويز» 12 ألف وظيفة و«إيزي جيت» 4500، و«فيرجين أتلانتيك» 3150 و«إير فرانس» 7500 وكانتاس الأسترالية 6 آلاف و«ساس» الإسكندنافية 5 آلاف و«راين إير» الإيرلندية 3250 وظيفة، و «أيسلنداير» ألفي وظيفة و«براسلز إيرلاينز» ألف وظيفة.

وبهدف الحد من الأضرار، هبّت ألمانيا لمساعدة «لوفتهانزا» و«كوندور» وفعلت فرنسا وهولندا الشيء نفسه مع «إير فرانس-كا إل إم». واختارت إيطاليا والبرتغال تأميم شركتي الطيران «أليطاليا» و«تاب».

وبين الشركات المصنعة للطائرات، تعتزم «بوينج» إلغاء 16 ألف وظيفة على الأقل و«إيرباص» 15 ألفاً، و«بومباردييه» الكندية 2500، بينما ستقوم شركات تصنيع المحركات الأمريكية «جنرال إلكتريك» والبريطانية «رولز رويس» بإلغاء 12600 و 9000 وظيفة على التوالي.

أما على صعيد خدمات المطارات، فستلغي مجموعة «سويس بورت» أكثر من 4 آلاف وظيفة في المملكة المتحدة.

ويعاني قطاع السياحة أيضاً من صعوبات كبيرة، ما أدى إلى إلغاء مجموعة «تو إي جي» السياحية 8 آلاف وظيفة.

شركات السيارات

يعد الإعلان عن إلغاء 15 ألف وظيفة في «رينو» وإفلاس شركة «هيرتز» لتأجير السيارات في أمريكا الشمالية، مؤشراً رئيسياً على الأزمة في قطاع السيارات.

وستلغي شركة «بي إم دبليو» الألمانية 6 آلاف وظيفة. كذلك، ستغلق «نيسان» مصنعاً في برشلونة يعمل فيه 3 آلاف عامل.

أما في المملكة المتحدة، فقد أعلن عن إلغاء أكثر من 6 آلاف وظيفة في «جاغوار لاند روفر» و«أستون مارتن» و«بنتلي» و«ماكلارين».

وستلغي مجموعة «فولفو غروب» لصناعة الشاحنات الكبيرة 4100 وظيفة في مصانعها حول العالم.

ومن بين الشركات المصنعة لمعدات التصنيع، أعلنت شركة «فاليو» الفرنسية عن إلغاء 12 ألف وظيفة.

عمليات التوزيع

كان الوباء مدمّرا بالنسبة إلى العديد من العلامات التجارية، في المملكة المتحدة، قامت مجموعة «إنتو» التي تملك مراكز تسوق ضخمة بتقديم طلب لإشهار إفلاسها كما فعلت سلسلتا «ديبينامز» و«برايت هاوس» وسلسلة متاجر الألبسة «لورا اشلي».

ومن المتاجر التي وقعت ضحية الأزمة «جون لويس» التي ستلغي 1300 وظيفة ومجموعة «دي آي واي» و«ترافيس بيركنز» اللتين ستلغيان 2500 وظيفة. (أ ف ب)