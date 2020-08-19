3 تريليونات درهم موجودات 18 بنكاً وطنياً في النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي موجودات البنوك الوطنية ال18 المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 3 تريليونات درهم خلال النصف الأول من عام 2020 بزيادة 8.2%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019؛ وذلك بحسب البيانات المالية المجمعة التي نشرتها هذه البنوك على المواقع الإلكترونية للسوقين.

وتظهر البيانات المالية ارتفاع قيمة الودائع التي استقطبتها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.942 تريليون درهم بنمو نسبته 13% تقريباً مقارنة مع 1.72 تريليون درهم في النصف المقابل من عام 2019.

كما ارتفعت قيمة القروض للبنوك التي شملها الرصد إلى 1.629 تريليون درهم، بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع النصف الأول من عام 2019 والذي بلغت فيه القيمة 1.509 تريليون درهم.

وتعكس أرقام النمو الكبيرة المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها البنوك الوطنية والقطاع المصرفي بشكل عام، وهو ما دفعه إلى صدارة أكثر القطاعات قوة على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط وفقاً لتصنيفات المؤسسات المالية الدولية المتخصصة.

وتفصيلاً: على مستوى الأسواق فقد بلغ إجمالي موجودات البنوك ال11 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 1.643 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.575 تريليون درهم في النصف المقابل.

وعلى الاتجاه الآخر فقد ارتفع إجمالي موجودات 7 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي من 1.069 تريليون درهم إلى 1.347 تريليون درهم تقريباً خلال فترتي المقارنة ذاتها.

وتصدر بنك أبوظبي الأول المركز الأول من حيث قيمة الموجودات والتي وصلت مع نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى نحو 866 مليار درهم مستحوذاً بذلك على 28.8% من إجمالي موجودات جميع البنوك الوطنية المدرجة في الأسواق المالية.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني بالمركز الثاني بموجودات قيمتها 694.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، تشكل 23.1% ثم حل بعد ذلك بنك أبوظبي التجاري 406 مليارات درهم، وبنك دبي الإسلامي 295 مليار درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي 124 مليار درهم تقريباً ثم بقية البنوك الأخرى.

(وام)