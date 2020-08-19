إدارة ترامب توافق على التنقيب في محمية طبيعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، الموافقة النهائية للسماح بالتنقيب عن النفط والغاز في محمية الحياة البرية الوطنية القطبية بولاية آلاسكا، وهي منطقة مساحتها 19 مليون فدان (7.7 مليون هكتار) يحظر أعمال الحفر فيها منذ عقود.

ويضع قرار وزير الداخلية الأمريكي ديفيد برنهارت الحكومة في مسار نحو بيع عقود تأجير للنفط والغاز في المنطقة في غضون أشهر.

وقال برنهارت للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: «بالتأكيد قد يكون هناك (عقود) إيجار بحلول نهاية العام، سنمضي قدماً على وجه السرعة».

ويسعى أنصار حماية البيئة والمشرعون الديمقراطيون منذ وقت طويل إلى منع أعمال الحفر النفطي في هذه المنطقة البكر، وهي موطن لمجموعات من الحيوانات البرية، منها وعل النيص والدب القطبي.

لكن مشروع قانون للضرائب أقره الجمهوريون في عام 2017 سمح بفتح هذه المنطقة أمام تأجير النفط والغاز. وقال برنهارت: إن وزارته تنفذ هذا التفويض من الكونجرس.

وأضاف أنه إذا جرى العثور على النفط، فإن إنتاجه يمكن أن يبدأ في المحمية خلال ثماني سنوات. (رويترز)