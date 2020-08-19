شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تعتزم إضافة 3500 وظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أمازون أنها تخطط لإضافة 3500 وظيفة جديدة في مجال التكنولوجيا في ست مدن أمريكية كبرى.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية، أمس الثلاثاء، إنها ستوسع مراكزها التكنولوجية ومكاتب فروعها في مدن دالاس وديترويت ودنفر ونيويورك وفينيكس وسان دييجو، وأضافت أمازون أنها تتوقع استثمار 1.4 مليار دولار في المكاتب مع توسيع كل موقع.

وقالت «بيث جاليتي» نائب رئيس الموارد البشرية في «أمازون»: «ستكون هذه الوظائف الجديدة في مدن في جميع أنحاء البلاد فيها مجموعات مواهب قوية ومتنوعة».

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