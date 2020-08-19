فريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة يعقد اجتماعه الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد فريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة المشكل بقرار من الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعه الأول، عبر الاتصال المرئي، وذلك برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري.

وناقش الاجتماع بحسب بيان صدر، الثلاثاء، من الأمانة العامة لمجلس التعاون، مهام عمل الفريق وآلية عمله ، والذي يتعلق باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وفق ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية وقرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري 17 مايو/ أيار 2017.

ويتضمن عمل الفريق إعداد خطة عمل تفصيلية لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، تتضمن المحافظة على ما تم إنجازه والمواضيع المطلوب إنجازها، والتحديات والحلول المقترحة وأولويات التنفيذ والدور المنوط بالأمانة العامة لمجلس التعاون . (وام)